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Общество

В Петербурге скончался известный художник Заславский

В Петербурге в возрасте 86 лет умер художник Анатолий Заславский
Санкт-Петербургский cоюз художников (СПбСХ)/VK

Художник Анатолий Заславский умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил Санкт-Петербургский Союз художников в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе назвали смерть художника невосполнимой потерей.

«Вечная память Мастеру», — говорится в сообщении.

О времени и месте прощания с Заславским будет сообщено дополнительно.

Как рассказали ТАСС в окружении художника, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Он постепенно угасал, но, несмотря на это, работал и писал картины до последнего момента.

Творческая карьера Заславского началась на рубеже 60-70-х годов. В 1977-м он стал членом Союза художников России. В одном из интервью Заславский говорил о сильном влиянии на его творчество импрессионистов, особенно Ван Гога. Монументально-декоративные работы художника украшают здания в Петербурге, Гатчине, Стрельне, Калининграде, Костроме и других городах России. Произведения Заславского хранятся в Русском музее, Музее истории Санкт-Петербурга, музеях Астрахани, Казани, Петрозаводска и других городов, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Он также основал неофициальную ассоциацию «Безнадежные живописцы», участники которой отдают в своих картинах приоритет цвету как главному носителю настроения и содержания.

Ранее умерла мать Елены Малышевой.

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