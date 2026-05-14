Умер боровский «Бэнкси»

Художник Овчинников, создавший панно на домах в Боровске, умер в 88 лет
Telegram-канал «Николай Калиничев»

Художник и краевед, автор панно на фасадах домов в городе Боровск Владимир Овчинников скончался в 88 лет. Об этом написал в Telegram-канале глава одноименного муниципального округа в Калужской области Николай Калиничев.

Чиновник отметил, что художник, известный далеко за пределами региона, долго болел.

«Творческий метод Владимира Овчинникова нередко сравнивали с уличным искусством, называя его боровским «Бенкси», однако сам художник всегда сохранял собственный почерк», — отметил глава округа (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Он добавил, что творчество Овчинникова, его особое видение и «любовь к малой Родине» заново открыли Боровск для туристов и ценителей искусства. Заслуга художника в том, что он превратил город в галерею под открытым небом.

Калиничев упомянул, что Овчинников оставил богатое художественное наследие, и выразил соболезнования его близким, друзьям и поклонникам.

Будущий художник родился в Душанбе 17 февраля 1938 года. После окончания Московского строительного университета работал на стройках. Живописью увлекся еще в школе. После выхода на пенсию в 1988 году переехал в Боровск и смог активно заниматься хобби. В 2000 году в городе прошла его персональная выставка, в 2005 и 2018 годах его работы показывали в Москве. Овчинников был женат четыре раза, у него две дочери.

