Лолита устроила экскурсию по гримерке: «Святая святых»

Певица Лолита Милявская поделилась в Telegram-канале видео из закулисья артиста.

Милявская назвала гримерку «святой святых» и призналась, что не знает, за какие заслуги ей досталась такая локация.

Лолита рассказала, что зданию, где проходит мероприятие, уже около 150 лет: после революции оно горело, а позже было отреставрировано.

Певица обратила внимание на зал, где ей разрешили поставить столик. В зале стояли столы с плевательницами для дегустаторов. Артистка с улыбкой отметила, что сначала приняла их за стоматологические инструменты.

«А потом мне объяснили, что дегустаторы не употребляют напитки, а только смачивают язык. И сплквывают. Я подумала, что если бы я была алкоголичкой, то никогда бы не стала сплевывать», — поделилась она.

Недавно Милявская выразила симпатию молодым артистам. Она отметила, что часто работает с молодыми коллегами и довольна сотрудничеством. Как заявила певица, у молодого поколения есть чему поучиться. Лолита уверена, что молодых артистов недооценивают.

Ранее Лолита высказалась о школьных учителях «Пошли они на».