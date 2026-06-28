Лолита о школьных учителях: «Пошли они на»

Певица Лолита Милявская призналась, что у нее были непростые отношения с некоторыми учителями. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

У Милявской спросили, каким своим хитом она может описать своих школьных учителей. Артистка отметила, что большинству из них подходит песня «Пошлю его на…».

«Пошли бы они на! У меня были замечательные педагоги, а были те, которые меня не могли терпеть, а когда ты уже стал известным — они говорят: «Школа гордилась», я говорю: «Врать не надо! Вы меня дважды хотели выгнать из школы», — поделилась певица.

Лолита уточнила, что некоторые учителя остались навсегда в ее сердце. Она призналась, что многих из таких педагогов уже не стало.

В марте Милявская рассказала, что считает искусственный интеллект паразитом. По мнению исполнительницы, ИИ-артисты, которые сейчас все чаще появляются в чартах, должны существовать отдельно от реальных звезд.

Из современных артистов Милявская выделила Ваню Дмитриенко. Она призналась, что еще четыре года назад предсказывала ему успех в шоу-бизнесе.

Ранее Лолита назвала необычный пункт в райдере.