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Культура

Лолита о молодых артистах: «Есть чему поучиться»

Певица Лолита заявила, что молодых артистов недооценивают
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Лолита Милявская на VK Fest 2026 в Санкт-Петербурге выразила симпатию молодым артистам. Ее слова передает News.ru.

Милявская отметила, что часто работает с молодыми коллегами. По словам артистки, она довольна сотрудничеством. Как заявила певица, у молодого поколения есть чему поучиться.

Лолита считает, что молодых артистов недооценивают.

«Те, кто их ругает, забыли, какими они сами были. А я могу сказать, что в их возрасте они намного талантливее нас», — поделилась исполнительница.

В марте Telegram-канал «Звездач» утверждал, что Лолита в полтора раза увеличила гонорар на фоне растущей популярности у зумеров. По информации издания, в 2025 году частные выступления артистки стали дороже и были сокращены — вместо 4 миллионов рублей за час теперь ее представители просят 6 миллионов рублей за 45 минут.

В райдере Милявская указывает представительское авто (Mercedes-Benz), перелет первым классом, пятизвездочный отель. Спиртного в гримерку она не требует — только фрукты, сушки, мед и чай с чабрецом.

Ранее Лолита назвала необычный пункт в райдере.

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