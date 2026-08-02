Актриса Яна Поплавская заявила в Telegram-канале, что не испытывает к осужденной блогерше Лерчек (Валерия Чекалина) ни капли жалости.

Поплавская обозначила свое отношение не только к ситуации с Лерчек, но и к более широкой тенденции в блогосфере, где, по ее мнению, материальные ценности вытесняют человеческие.

«Зарабатывать такие деньги и так хитрожопить, чтобы в конечном итоге потерять все. А могли жить безбедно и спать спокойно. Эпоха «успешного успеха» и инфоцыган сделала из этих людей меркантильных, повернутых на «бабле», забывших о человеческих вещах существ. Жалко? Мне ни капли», — сказала она.

31 июля Лерчек признали виновной в выводе 250 млн рублей за фитнес-марафоны через Дубай и приговорили к пяти годам условно. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 765 млн рублей. Еще одним наказанием для блогерши стал запрет продвигать свой бренд в интернете ближайшие три года. Сама Чекалина отрицала вину и просила в последнем слове суд не назначать ей большой штраф, поскольку платить ей нечем.

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