Глеб из «Три дня дождя» едва не ударил фаната

Певец Глеб из «Три дня дождя» (настоящее имя — Глеб Викторов) едва не ударил фаната, который начал его трогать. Видео опубликовал Telegram-канал HypeHub.

На кадрах видно, как Викторов поет на сцене, а один из зрителей тянется к нему, желая прикоснуться. Певец несколько раз отдёргивал руку, но поклонник не отступал. В итоге Глеб замахнулся на фаната.

В начале июля Викторов вышел на сцену в Екатеринбурге в неадекватном состоянии. Артист проявлял агрессию и еле стоял на ногах. Позже из-за политических высказываний диджей выключил солисту микрофон.

Позднее представители артиста извинилась за сорванный концерт в Екатеринбурге. По их словам, странное поведение Викторова оказалось «следствием безответственной работы охраны». Секьюрити допустили в гримерку посторонних людей, которые подсыпали исполнителю наркотики.

В марте сестра Глеба из «Три дня дождя» Ева рассказывала, что певец оказался в рехабе. Она объясняла, что госпитализация была необходима для лечения ментального здоровья брата. Девушка назвала отправку в больницу вынужденной мерой.

Ранее сообщалось, что солист группы «Три дня дождя» лег в рехаб после политических выкриков на концерте и предупредил о возможных последствиях для себя.