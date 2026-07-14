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Культура

Глебу из «Три дня дождя» подсыпали наркотики на концерте

Представители Глеба «Три дня дождя» заявили, что певцу подсыпали наркотики
Пресс-служба артиста

Представители Глеба из «Три дня дождя» (настоящее имя — Глеб Викторов) сообщили в его Telegram-канале, что солист группы сейчас проходит лечение в стационаре.

Команда артиста извинилась за сорванный концерт в Екатеринбурге. По их словам, странное поведение Викторова оказалось «следствием безответственной работы охраны». Секьюрити допустили в гримерку посторонних людей, которые подсыпали исполнителю наркотики. Все данные по указанным лицам переданы в полицию.

«Все, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом! Концерт был остановлен, артист срочно отправлен в Москву к родителям. И далее отправлен на лечение!» — заявили представители певца.

Отмечается, что концерт, запланированный на 28 июля, состоится.

По данным E1, Викторов вышел на сцену в Екатеринбурге в неадекватном состоянии. Артист проявлял агрессию и еле стоял на ногах. Позже из-за политических высказываний диджей выключил солисту микрофон.

Ранее Крид рухнул на сцене во время концерта в «Лужниках».

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