Глеб из «Три дня дождя» снова попал в рехаб

Сестра Глеба из «Три дня дождя» Снегирева сообщила, что ее брата госпитализировали

Сестра Глеба из «Три дня дождя» Ева Снегирева сообщила в Telegram-канале, что ее брат находится на лечении.

«В принципе, это логично. И, конечно же, я тоже переживала все это время за состояние своего брата, потому что оно было крайне измотанным», — поделилась сестра артиста.

По словам девушки, сейчас солист отсыпается, отдыхает, проходит детокс и соблюдает цифровую тишину. Многие поклонники предположили, что певец находится в рехабе.

Снегирева отметила, что судьба запланированных концертов решится через пару дней на очной встрече руководства и группы «Три дня дождя».

В марте Глеб из «Три дня дождя» (настоящее имя — Глеб Викторов) оказался в рехабе. Снегирева объясняла, что госпитализация была необходима для лечения ментального здоровья артиста. Девушка назвала отправку в больницу вынужденной мерой. Сестра певца уточнила, что все концерты состоятся, а Глеб принял решение о кодировке.

Артист несколько раз оказывался в реабилитационной клинике. Он также проходил лечение в декабре 2025-го. Тогда певец признавался, что «пришел к полному саморазрушению» и столкнулся с «большими ментальными проблемами».

Ранее популярная российская блогерша была экстренно госпитализирована в Японии.