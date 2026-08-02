Вин Дизель сделал признание после прочтения сценария нового «Форсажа»

Американский актер Вин Дизель заявил в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что расплакался, прочитав сценарий фильма «Форсаж: Навсегда», премьера которого пройдет в марте 2028 года.

«Я только что прочитал сценарий «Форсаж: Навсегда»… Это лучший сценарий, который я видел за десятилетия. Я до сих пор плачу», — написал артист.

В мае Дизель признался на спецпоказе фильма «Форсаж» в рамках Каннского кинофестиваля, что ему «очень тяжело» смотреть ленту из-за воспоминаний об актере Поле Уокере. Во время выступления он несколько раз делал паузы, чтобы справиться с эмоциями.

Также на мероприятии присутствовала дочь Уокера Мидоу. Дизель назвал девушку «источником силы» и выразил уверенность, что Пол гордился бы своей дочерью.

В декабре 2025 года Дизель сообщил, что для португальского футболиста Криштиану Роналду подготовили роль в новом фильме франшизы «Форсаж».

«Форсаж: Навсегда» выйдет 17 марта 2028 года в мировом прокате. Картина станет продолжением десятой части франшизы.

Ранее звезда «Форсажа» сообщил об онкологическом заболевании.