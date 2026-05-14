Вин Дизель едва не расплакался, вспоминая Пола Уокера: «Мне так тяжело»

Актер Вин Дизель почтил память Пола Уокера на спецпоказе «Форсажа» в Каннах
Актер Вин Дизель признался на спецпоказе фильма «Форсаж» в рамках Каннского кинофестиваля, что ему «очень тяжело» смотреть ленту из-за воспоминаний о Поле Уокере. Его слова передает Independent.

Во время выступления Вин Дизель несколько раз делал паузы, чтобы справиться с эмоциями.

«Мне так тяжело смотреть этот фильм, потому что в нем столько моментов, которые я воспринимаю иначе, чем остальные. Сцена, которую видите вы, для меня — воспоминание о том, как Пабло (таким прозвищем Вин Дизель называл Пола Уокера. — «Газета.Ru») сказал мне, что у него родилась годовалая дочь», — сказал актер.

Также на мероприятии дочь Уокера Мидоу. Дизель назвал девушку «источником силы» и выразил уверенность, что Пол гордился бы своей дочерью. Он также процитировал ее слова, произнесенные в тот день: «Мне 27 лет, и я смотрю фильм, который мой отец снял в 27».

Сам актер появился на мероприятии в блейзере, расшитом стразами, с надписью «Fast Forever» («Форсаж навсегда») — названием финального фильма франшизы, выход которого запланирован на 17 марта 2028 года.

