Дима Билан о сравнениях с Канье Уэстом: «Я внутри шторма»

Певец Билан заявил, что хотел бы совмещать искусство и технологии

Заслуженный артист России Дима Билан прокомментировал свое сравнение с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет издание Super.

На своем недавнем шоу «Твой №1» Билан спел хит «Седая ночь», недавно завирусившийся в ИИ-версии, исполненной голосом Уэста. Продюсер Яна Рудковская сравнила артистов и заверила, что у Билана концертная программа ярче, чем у Канье, недавно выступившего перед зрителями на крутящемся земном шаре.

Билан назвал Рудковскую смелой женщиной.

«Но я-то внутри шторма, а она снаружи чуть-чуть. Хотя с этим тоже можно поспорить: у каждого свой шторм. Я бы хотел соединять искусство и технологию», — сказал он.

Артист добавил, что стремится найти свой стиль, жанр и попробовать новые формы творчества.

До этого Билан помянул Шатунова на стадионном концерте.

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