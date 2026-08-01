Билан помянул Шатунова на стадионном концерте: «Видит Бог, ты улыбаешься»

Певец Дима Билан собрал стадионный концерт «Твой №1» в Москве. Как пишет издание Super, во время выступления заслуженный артист России трогательно помянул своего коллегу Юрия Шатунова.

По словам Билана, для него Шатунов всегда был настоящим другом. Певец вспомнил, как однажды шесть часов говорил с коллегой по телефону, и тот предупредил, что вокруг могут виться люди, которые способны обмануть.

«Я счастлив, что вокруг меня таких людей нет, но не отдать дань Юрию… Я не могу этого не сделать. Видит Бог, ты улыбаешься и знаешь, что это все правда и честно», — сказал Билан.

После этого артист исполнил хит Шатунова «Седая ночь» на русском и английском языках. Всего концерт «Твой №1» собрал 35 тысяч зрителей.

Юрия Шатунова не стало в июне 2022 года. Недавно его родные выразили желание «воскресить» артиста для выступлений с помощью искусственного интеллекта.

Ранее автор ИИ-кавера «Седой ночи» прокомментировал исполнение трека Биланом.