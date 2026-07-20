Популярная блогерша ответила на теории о романе с Димой Биланом

Блогер Яна Пилецкая ответила на фанатские теории о романе с певцом Димой Биланом. Ее цитирует издание Super.

После того, как Билан признался, что состоит в отношениях, под подозрения попали многие его звездные подруги, включая Пилецкую. Блогерша заявила, что с такой версией знакома, но внимания на домыслы не обращает.

По ее словам, за творчеством Димы Билана она следит и активно поддерживает артиста, но исключительно по-дружески.

Недавно певица Анна Asti призналась на съемках клипа на песню «Эпилог», что была влюблена в Диму Билана.

«Мне кажется, то, что ты узнал от меня, что я была влюблена в тебя лет 15 назад… У меня тряслись колени. Наверное, это позволило смело все утвердить. Но вот видите, все-таки мечта юной девочки, которая мечтала коснуться Димы Билана, сбылась у меня», — обратилась артистка к коллеге.

Ранее Дима Билан высказался о близости на первом свидании.