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Культура

Глюкоза о стиле дочери: «Мы были лысые»

Певица Глюкоза заявила, что не пыталась ограничить самовыражение дочери
HiFi-стриминг Звук

Певица Глюкоза в новом интервью высказалась об отношениях с дочерью Рэй (Лидией) и стиле девушки. С артисткой побеседовало издание «СтарХит».

По словам певицы, ей очень нравится, как Лидия видит и чувствует себя. Глюкоза напомнила, что девушка экспериментирует над внешностью с детства.

«Что она только не пробовала! Мы были и лысые, и всевозможных цветов. И мне нравится, что ее вдохновляют и мои какие-то перемены», — делится звезда.

Глюкоза отметила, что не пыталась ограничить самовыражение дочери и считает это невозможным — она старалась вырастить настоящую личность.

«А чтобы вырастить личность, ей не нужно навязывать свое мнение», — говорит певица.

В начале лета Глюкоза отпраздновала 40-летие.

Ранее Глюкоза рассказала о сильной ревности мужа.

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