Полицейские нагрянули с обыском в дом звезды «Изгоняющего дьявола»

В доме звезды фильма «Изгоняющий дьявола» Линды Блэр провели обыск. Об этом сообщило издание TMZ.

Рейд была проведен в рамках совместной операции Департамента по уходу за животными и контролю за ними округа Лос-Анджелес и Департамента регионального планирования округа Лос-Анджелес. По словам чиновников округа Лос-Анджелес, полицейские нагрянули в дом актрисы из-за жалоб на незаконную работу питомника для собак.

Утверждается, что Блэр получила разрешение содержать около 60 собак, но власти обнаружили на территории ее жилища 200 животных.

Кроме того, срок действия выданного актрисе разрешения на содержание собак в питомнике истек в 2023 году.

«Нашим приоритетом является безопасность и благополучие как животных, находящихся на территории, так и людей, которые могут здесь работать или проживать», — уточнили в Департаменте по уходу за животными.

Блэр присутствовала при обыске и не препятствовала действиям властей. Утверждается, что из дома не увезли ни одну собаку.

Позже актриса рассказала, что инцидент произошел из-за бюрократических проволочек, с которыми она намерена разобраться, когда переедет с животными в более просторный дом.

В 2003 году актриса основала Всемирный фонд Линды Блэр, некоммерческую организацию, занимающуюся спасением и реабилитацией подвергшихся жестокому обращению, безнадзорных и брошенных животных.

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