Юрист объяснил, сколько животных можно держать в квартире по закону

Юрист Печников: выселить за животных можно, но только в исключительных случаях

На федеральном уровне в России законодательством не регламентировано, какое количество животных может завести гражданин, проживающий в квартире. Однако существуют нюансы, рассказал «Газете.Ru» Вячеслав Печников, юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба.

По словам эксперта, в некоторых регионах существуют отдельные нормы, регулирующие этот вопрос. Так, в Кировской области существует формула, по которой, в зависимости от площади квартиры, определяется количество питомцев, которое можно завести. Согласно этой формуле, в квартире около 40м2, где проживают два человека, можно завести двух собак до 25 кг или пять кошек. В Новосибирской области на каждые 12 м² возможно завести не более трех кошек или двух собак. В Нижегородской области существует комиссия, оценивающая условия содержания животных по жалобам соседей.

«В других регионах приходится обращаться к федеральным нормам. Согласно ст. 17 Жилищного кодекса РФ собственник жилого помещения обязан использовать его по назначению и поддерживать в надлежащем состоянии. Также необходимо соблюдать законные права и интересы соседей и правила содержания общего имущества многоквартирного дома», — делится юрист Печников.

Так, пожаловаться на наличие большого количества животных в квартире соседа можно, но не из-за какого-то конкретного числа животных, а в случае, если это нарушает права соседей: не соблюдаются санитарные нормы (например, вонь в местах общего пользования); не соблюдаются нормы о тишине – животные лают и воют ночью.

По словам юриста, выселить собственника квартиры из-за содержания животных можно только в исключительных случаях через суд, если доказано систематическое нарушение прав соседей и использование жилья не по назначению.

«Это произойдет в том случае, если соседи смогут собрать доказательства, а именно: указать на систематичность нарушений — неоднократные, постоянно повторяющиеся действия, нарушающие права соседей, использование жилья не по назначению, если квартира фактически превращена в приют для животных; безрезультатность применения иных мер — предыдущие меры (предупреждения, административные штрафы, решения судов о устранении нарушений) не привели к исправлению ситуации; нарушение прав на благоприятную среду обитания — фактическое создание условий, которые делают проживание соседей невозможным или крайне затруднительным», — заключает юрист.

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