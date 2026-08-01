Певец Билан признался зрителям, что летал над ареной с травмой колена

Заслуженному артиста России Диме Билану пришлось выйти на сцену с вывихом колена. В этом он признался зрителям на сольном концерте в Москве, пишет ТАСС.

Билан подтвердил, что исполнял воздушные номера, включая полеты над ареной и прыжок с высоты более 40 метров, с травмой ноги.

«Я с вами здесь с вывихнутым коленом, с большим количеством уколов в обоих коленах, чтобы походка была равномерной. Самое главное, чтобы вы были счастливы и чтобы у вас все было хорошо», — сказал он.

По словам артиста, он сознательно рассказал зрителям о травме только после окончания шоу, чтобы не спекулировать на своем состоянии.

Специальными гостями концерта стали певицы Seville, Anna Asti и Мари Краймбрери. Также во время шоу Билан эмоционально высказался о своем ушедшем друге и коллеге Юрии Шатунове.

Ранее Анна Asti призналась, что была влюблена в Диму Билана.