Анна Asti призналась, что была влюблена в Диму Билана: «У меня тряслись колени»

Певица Анна Asti призналась на съемках клипа на песню «Эпилог», что была влюблена в Диму Билана. Ее слова передает МУЗ-ТВ.

«Мне кажется, то, что ты узнал от меня, что я была влюблена в тебя лет 15 назад… У меня тряслись колени. Наверное, это позволило смело все утвердить. Но вот видите, все-таки мечта юной девочки, которая мечтала коснуться Димы Билана, сбылась у меня», — обратилась артистка к коллеге.

Asti добавила, что была бы рада даже минимальной возможности пообщаться с Биланом, а сложившиеся обстоятельства позволили не только записать дуэт, но и по-настоящему подружиться.

«Мы с тобой подружились действительно и хорошо общаемся — это безумно круто. И я вот узнала, что Дима очень душевный, трепетный, теплый», — отметила она.

В июле Анна Asti рассказала, что купила несколько домов в деревне, где жила ее прабабушка. Артистка приобрела несколько участков для того, чтобы принимать гостей.

По словам Asti, она захотела жилье в деревне из-за чувства ностальгии и ради отдыха. Там она в свободное от работы время занимается деревенским бытом.

Ранее сообщалось, что Анна Asti построит ферму.