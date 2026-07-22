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Культура

«Каждая из версий хороша»: автор ИИ-кавера «Седой ночи» отреагировал на исполнение трека Биланом

Автор ИИ-трека «Седая ночь» заявил, что в восторге от сотрудничества с Биланом
Арина Антонова/РИА Новости

Автор ИИ-кавера на песню «Седая ночь» Август Септемберов (настоящее имя Дмитрий Степанов) поделился с «Газетой.Ru» мнением по поводу исполнения трека Димой Биланом. Он признался, что остался в восторге от их сотрудничества.

На московском VK Fest Билан удивил поклонников, спев на английском языке хит группы «Ласковый май». Автор кавера, ставшего вирусным в Сети, признался, что команда певца за несколько месяцев обсуждала с ним выступление.

«Они с нами в конце мая связались, поэтому неожиданностью не было. Мне кажется, каждая из обеих версий по-своему хороша. Я вижу, что в комментариях кому-то больше понравилось живое исполнение, кому-то ИИ, мне, если не знать величину артиста Димы Билана, одинаково обе версии нравятся, но когда знаешь, что за этим стоит большой артист, с которым ты посотрудничал, а раньше слушал его песни, наблюдал по телевизору, это, конечно, дает дополнительный восторг», — поделился Септемберов.

Билан стал первым артистом, кто вживую спел «Седую ночь» на английском языке. В ИИ-версии трек исполняется голосом Канье Уэста. В СМИ сообщали, что кавер принес правообладателям 10 млн рублей. Однако в разговоре с «Газетой.Ru» Септемберов эту информацию опровергал. Он рассказывал, что изначально создавал проект в качестве мема, но в итоге он «стрельнул».

Ранее клавишник Шатунова рассказал, как артист мог отреагировать на ИИ-кавер Уэста.

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