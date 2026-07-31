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Культура

Команда Лепса подбирала компанию артисту после концерта: «Маловата еще»

Канал «Свита короля»: команда Лепса отбирала собеседниц после концерта в Белеке
Пресс-служба артиста

Отдыхающие в турецком Белеке девушки рассказали, что столкнулись с необычной инициативой со стороны команды Григория Лепса. Об этом сообщила жительница Казани по имени Ира Telegram-каналу «Свита короля».

По словам девушки, она вместе с подругой пришла послушать концерт исполнителя в Турции. После выступления к ним подошли люди, предположительно, организаторы или помощники Лепса, и предложили «культурно посидеть» с самим артистом.

«Мы отшутились, что мужья не позволяют, поэтому они пошли другим предлагать. Рядом с нами девочка стояла лет 16, спросила, можно ли ей, так хмыкнули, что мала еще», 00 поделилась Ира.

Девушка призналась, что эта ситуация одновременно удивила и насмешила ее. Она думала, что у артистов есть поклонницы и «не надо приглашать массовку».

«Он даже не наш кумир, старенький уже, хотя концерт был нормальный», — подытожила россиянка.

В начале июля Григорий Лепс в интервью Эмину Агаларову намекнул, что у него появились отношения. Певец отметил, что в его жизни есть женщина, которую он любит. Певец уточнил, что возлюбленная с ним не живет. При артист заявил,что «пока не понял» статус их отношений.

Ранее Григорий Лепс рассказал о самой большой ошибке в своей жизни.

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