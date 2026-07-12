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Культура

Григорий Лепс назвал свою самую большую ошибку в своей жизни

Певец Григорий Лепс назвал развод с Шаплыковой самой большой ошибкой в жизни
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист России Григорий Лепс заявил в интервью Эмину Агаларову, что развод с бизнесвумен Анной Шаплыковой был самой большой ошибкой в его жизни.

Лепс считает, что ему стоило постараться удержать семью «на плаву» и сохранить брак любой ценой. По словам певца, причиной развода стали различные обстоятельства, включая его «безобразное поведение». Артист подчеркнул, что сейчас раскаивается за свои действия.

Музыкант подчеркнул, что на данный момент уже не сможет восстановить романтические отношения с Шаплыковой.

«Это невозможно. А вернуть время вспять тоже невозможно. Поэтому что случилось, то случилось. Так было угодно господу, поскольку я человек верующий. На все человеку даются какие-то испытания. Их надо пройти, если есть силы. Иногда их просто нет. И тем не менее они должны находиться. Находишь их либо в храме, либо в разговоре с батюшкой, со своим духовником. С тобой в разговоре мы ищем какие-то камни соприкосновения», — поделился артист.

Лепс признался, что поддерживает дружбу с бывшей женой. По словам певца, у них прекрасные отношения благодаря Шаплыковой. Он назвал экс-супругу очень мудрой женщиной.

Ранее сообщалось, что стоимость недвижимости Григория Лепса превысила миллиард рублей.

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