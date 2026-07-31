Григорьев-Апполонов чуть не сорвал шоу Урганта в Вене: «Как-то неудобно»

Музыкант и блогер Сергей Григорьев‑Апполонов, известный под псевдонимом Grey Wiese, рассказал, как из-за него пришлось задержать концерт Вани Урганта в Вене. Об этом он сообщил YouTube-проекту «На ковер».

По словам Григорьева-Апполонова, он не мог отказать поклонникам, которые хотели с ним сфотографироваться. Это привело к небольшой задержке начала концерта.

«Люди стоят фотографироваться, я не могу отказать, и как-то неудобно даже перед артистом… Мы немножко задержали концерт, да, из-за меня, к сожалению», --поделился инфлюенсер.

Затем, рассказал Grey Wiese, вмешалась охрана. Сотрудники пытались разобраться в ситуации, так как Ургант начал беспокоиться.

«Ваня спрашивает: «А что там происходит? Почему не можем начать концерт?» Ну, ребята просто прошли в зал и сели», — вспомнил блогер.

Сергей Григорьев‑Апполонов — двоюродный племянник солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева‑Апполонова. В 2017 году он начал музыкальную карьеру под псевдонимом Grey Wiese, а в 2018-м создал музыкальный проект AppolonovGang. В соцсетях и на YouTube блогер делится историями о жизни в Европе, публикует влоги о путешествиях и рассказывает о творчестве.

В октябре 2025 года Ксения Собчак опубликовала интервью с блогером, которое позже было удалено по требованию Роскомнадзора из-за ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее Григорьев-Апполонов назвал минусы жизни во Франции.