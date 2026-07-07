Григорьев-Апполонов назвал минусы жизни во Франции

Блогер Григорьев‑Апполонов: жизнь во Франции менее предсказуема, чем в Германии

Музыкант и блогер Сергей Григорьев‑Апполонов (Grey Wiese), проживающий во Франции, рассказал о неудобствах местной жизни. Своими наблюдениями он поделился на своем YouTube-канале.

Григорьев‑Апполонов сравнил быт во Франции и Германии, отметив, что у каждой из этих стран свой уклад с плюсами и минусами. По словам блогера, в Германии все четко и предсказуемо: «все по полочкам». Во Франции же, заметил Grey Wiese, жизнь более непринужденная.

Музыкант отметил, что в Германии сантехник всегда приезжает вовремя и не задерживается. Во Франции же мастер может опоздать на два часа или вовсе не прийти.

Сергей Григорьев‑Апполонов — двоюродный племянник солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева‑Апполонова. В 2017 году он начал музыкальную карьеру под псевдонимом Grey Wiese, а в 2018-м создал музыкальный проект AppolonovGang. В соцсетях и на YouTube блогер делится историями о жизни в Европе, публикует влоги о путешествиях и рассказывает о творчестве.

В октябре 2025 года Ксения Собчак опубликовала интервью с блогером, которое позже было удалено по требованию Роскомнадзора из-за ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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