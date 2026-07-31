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Культура

Люся Чеботина может выйти замуж до 2028 года: «Я не скрываю»

Певице Люсе Чеботиной предсказали свадьбу с нынешним возлюбленным
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Певица Люся Чеботина может сыграть свадьбу в ближайшие два года. Такой прогноз озвучила Олеся Иванченко в шоу «Натальная карта».

Карты показали Иванченко, что текущие отношения артистки способны привести к браку до 2028 года. Чеботина в ответ призналась, что счастлива с партнером, но не стремится афишировать личную жизнь.

«Счастье любит тишину! Я уже один раз рассказывала, и чем это закончилось…» — отметила она.

Певица также рассказала, что ей непросто было решиться на новые отношения: избранник должен соответствовать целому ряду критериев. Среди главных качеств она назвала щедрость и привлекательную внешность.

В декабре Чеботина признавалась, что находится в отношениях. По словам певицы, ее партнер — самый заботливый, внимательный и самый лучший мужчина. Чеботина отмечала, что уже познакомила любимого с матерью, а также с Филиппом Киркоровым. Певица подтвердила, что народный артист «благословил» этот союз. Мать исполнительницы тоже поддержала выбор дочери.

В ноябре 2024-го Чеботина рассказывала, что артист и продюсер Юрий Киселев (ЮрКисс) долго за ней ухаживал. Певица отметила, что сама не знает, какие отношения были между ней и ЮрКиссом. У пары не было договоренностей.

Ранее сообщалось, что Олеся Иванченко выходит замуж. «Мы сегодня женимся, а вы?»

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