Брат Блиновской о суде над Лерчек: «Ей надо вылечиться»

Брат осужденной за уклонение от уплаты налогов блогерши Елены Блиновской высказался о суде над блогершей Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина). Александра Останина цитирует Super.

Мужчина появился у здания Гагаринского суда, где сейчас проходит заседание по делу Лерчек, и призвал дать ей вылечиться.

«По-хорошему, ей надо вылечиться, а потом уже выносить ей какой-то приговор», — поделился мнением Останин.

30 июля мужчина также появлялся у суда.

Предполагается, что 31 июля на заседании сторона защиты представит свои доказательства, после этого пройдут прения сторон по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. С последним словом выступит подсудимая, и после этого суд удалится для вынесения приговора.

28 июля прокуратура попросила заменить Лерчек запрет определенных действий на домашний арест из-за покупки билетов в Петербург.

До этого уголовное дело Валерии Чекалиной было приостановлено из-за ее болезни. Лерчек грозит до пяти лет колонии за вывод денег, заработанных на фитнес-марафонах, через Дубай. Ее экс-супруг, Артем Чекалин, был приговорен к 7 годам колонии общего режима в апреле.

Ранее сообщалось, что танго Лерчек на яхте не понравилось прокуратуре.