Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

BadComedian об «Одиссее» Нолана: «Домой хотелось невыносимо»

Блогер BadComedian иронично прокомментировал выход «Одиссеи» Нолана
Telegram-канал [BadComedian]

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов), специализирующийся на контенте о кино, иронично прокомментировал выход фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Новым постом он поделился в своем Telegram-канале.

Баженов опубликовал мем, в котором скучающий Роберт Паттинсон, играющий в «Одиссее» Антиноя, якобы сидит в «комнате жениха» в передаче «Давай поженимся».

«Посмотрел трехчасовой эпик Нолана. Чувства Одиссея переданы идеально — домой хотелось невыносимо», — посмеялся он.

В новой картине Кристофера Нолана актер Мэтт Деймон играет Одиссея, персонажа поэм Гомера, которому после Троянской войны предстоит изнурительное 10-летнее путешествие домой, к жене Пенелопе (Энн Хэтэуэй). В фильме также снялись Том Холланд, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон и другие.

Накануне «Одиссею» раскритиковала переводчица поэмы.

Ранее Мэтт Деймон рассказал, что мучило всех актеров на съемках «Одиссеи».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!