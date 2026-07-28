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Культура

«Это стыд»: переводчица «Одиссеи» раскритиковала фильм Нолана

Переводчица «Одиссеи» Уилсон: в фильме Нолана нет глубины
Universal Pictures

Переводчица Эмили Уилсон, чей перевод «Одиссеи» Гомера 2017 года был упомянут режиссером Кристофером Ноланом в начале промо-кампании его экранизации поэмы, раскритиковала картину. Об этом пишет The Guardian.

В эссе для лондонского книжного журнала «Review of Books» Уилсон пишет, что «Одиссея» Нолана отличается его «обычным для режиссера» сочетанием грандиозности и поверхностности.

«В «Одиссее» Нолана отсутствуют многие элементы, которые делают поэму великой. В ней нет ничего убедительного о времени, памяти, истории, войне или о связи между славным возвращением одного воина и жизнями его семьи, противников, товарищей, друзей и соседей. Фильму не хватает психологической, эмоциональной, политической и этической глубины. Его повествовательная структура запутанна. Сценарий ужасен», — пишет она.

Также, продолжила Уилсон, ей не понравилось, что в фильме нет сексуальных сцен, а вся еда «выглядит ужасно».

«Это был бы стыд, если бы я написала какую-либо часть этого сценария», — заключила она.

В картине актер Мэтт Деймон играет Одиссея, персонажа поэм Гомера, которому после Троянской войны предстоит изнурительное 10-летнее путешествие домой, к жене Пенелопе (Энн Хэтэуэй).

Ранее Мэтт Деймон рассказал, что мучило всех актеров на съемках «Одиссеи».

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