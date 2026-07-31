Ведущая МАТЧ ТВ о хейте Анастасии Решетовой: «В первых эфирах все выглядят глупо»

Ведущая МАТЧ ТВ Анастасия Вознюк в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала хейт вокруг Анастасии Решетовой, ставшей ведущей спортивного телеканала. Она отметила, что негативные комментарии о модели пишут ради хайпа на ее имени.

Коллега Решетовой призналась на вечеринке Rutube «Контент-завод 2.0», что считает ее профессионалом, который достоин своего места. Также она отметила, что первые эфиры практически у всех бывают неудачными, и это не повод для того, чтобы хейтить ведущую.

«Я, когда начала работать в спорте, к нему отношения не имела. Я не какая-то олимпийская чемпионка, великая спортсменка. По факту, кроме знаний, ничего в плане спорта у меня нет. При этом всем это не мешает мне создавать крутые спортивные проекты, быть в этом как рыба в воде. Поэтому я не думаю, что Анастасия какая-то глупая девушка, которая недостойна там быть. Насколько я знаю, она проходила обучение. В первых эфирах все выглядят глупо. Посмотрите на ведущих, все оговариваются. Я не считаю, что это повод для хейта. Для некоторых людей это возможность похайпиться на ее имени или обесценить труды, говоря гадости», — поделилась Вознюк.

В начале лета Решетова провела свой первый эфир в качестве ведущей МАТЧ ТВ. В Сети модель высмеяли и посоветовали вести прогноз погоды. Также некоторые предположили, что место на канале ей помог получить рэпер Тимати, от которого у нее есть сын Ратмир.

Ранее экс-возлюбленная Тимати заявила о сложностях воспитания сына без отца.