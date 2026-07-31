Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Культура

Ведущая МАТЧ ТВ о хейте Анастасии Решетовой: «В первых эфирах все выглядят глупо»

Ведущая МАТЧ ТВ Вознюк заявила, что Решетову хейтят за эфиры ради хайпа
«Газета.Ru»

Ведущая МАТЧ ТВ Анастасия Вознюк в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала хейт вокруг Анастасии Решетовой, ставшей ведущей спортивного телеканала. Она отметила, что негативные комментарии о модели пишут ради хайпа на ее имени.

Коллега Решетовой призналась на вечеринке Rutube «Контент-завод 2.0», что считает ее профессионалом, который достоин своего места. Также она отметила, что первые эфиры практически у всех бывают неудачными, и это не повод для того, чтобы хейтить ведущую.

«Я, когда начала работать в спорте, к нему отношения не имела. Я не какая-то олимпийская чемпионка, великая спортсменка. По факту, кроме знаний, ничего в плане спорта у меня нет. При этом всем это не мешает мне создавать крутые спортивные проекты, быть в этом как рыба в воде. Поэтому я не думаю, что Анастасия какая-то глупая девушка, которая недостойна там быть. Насколько я знаю, она проходила обучение. В первых эфирах все выглядят глупо. Посмотрите на ведущих, все оговариваются. Я не считаю, что это повод для хейта. Для некоторых людей это возможность похайпиться на ее имени или обесценить труды, говоря гадости», — поделилась Вознюк.

В начале лета Решетова провела свой первый эфир в качестве ведущей МАТЧ ТВ. В Сети модель высмеяли и посоветовали вести прогноз погоды. Также некоторые предположили, что место на канале ей помог получить рэпер Тимати, от которого у нее есть сын Ратмир.

Ранее экс-возлюбленная Тимати заявила о сложностях воспитания сына без отца.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!