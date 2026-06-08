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Культура

Бывшая возлюбленная Тимати стала ведущей федерального телеканала

Модель Анастасия Решетова провела прямой эфир на федеральном ТВ
пресс-служба KION

Модель и блогерша Анастасия Решетова стала телеведущей на федеральном канале. Об этом сообщает PEOPLETALK.

Решетова провела свой первый прямой эфир. Блогерша поделилась впечатлениями от работы. По ее словам, эфир прошел бодро и нервно.

«Самым сложным было справиться с волнением, потому что в прямом эфире все происходит здесь и сейчас. После эфира многие коллеги с канала написали мне, что я хорошо держалась. Некоторые даже признались, что у них во время первого эфира дрожали коленки. Так что, наверное, для первого раза все прошло неплохо», — поделилась модель.

Решетова уточнила, что у нее уже был опыт работы на ТВ. Она вела проект «Ты — топ-модель» на ТНТ. Однако сейчас знаменитость впервые провела прямой эфир.

По словам Решетовой, она решила обучаться на телеведущую на фоне разработки своего YouTube-шоу. Она хотела чувствовать себя в кадре еще увереннее, лучше работать с речью, подачей и общением со зрителем. В процессе обучения блогерши руководство федерального канала предложило ей попробовать себя в телевизионном формате.

Ранее мать Тимати отказалась объяснять, почему не общается с Решетовой.

 
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