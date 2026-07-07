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Культура

Экс-возлюбленная Тимати заявила о сложностях воспитания сына без отца

Модель Решетова заявила, что у Тимати нет возможности посвящать себя полностью сыну
volkonskaya.reshetova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Анастасия Решетова в интервью Ляйсан Утяшевой назвала отсутствие отца одной из главных сложностей в воспитании сына Ратмира.

Решетова объяснила, что отец сына, рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов), очень много работает, поэтому у него нет времени растить ребенка на постоянной основе.

«Конечно же, поддерживает, на выходных видится, но у него нет возможности физически посвящать себя ребенку. Сын у него на выходных, а в будние дни со мной живет — у нас такая договоренность. И я хрен знает, балует он его или нет, по крайней мере, мне говорят, что нет», — поделилась модель.

Решетова и Юнусов познакомились в 2014 году. В 2019-м у них родился сын Ратмир. Через год пара объявила о расставании.

В январе 2026-го Решетова объявила о помолвке. Она показала помолвочное кольцо с бриллиантом. За руку ее держал возлюбленный. Предложение модели сделали во время отдыха на Мальдивах. Имя жениха модель не раскрыла. В июне Решетова призналась, что тайно вышла замуж.

Ранее Решетова пожаловалась на результаты пластических операций.

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