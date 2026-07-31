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Культура

Бортко ответил на обвинения Украины: «Прошлогодний снег»

Режиссер Бортко заявил, что его не волнуют обвинения СБУ
Александр Гальперин/РИА Новости

Российский режиссер Владимир Бортко ответил на заочное обвинение Службы безопасности Украины за оправдания действий России. Кинематографиста цитирует ТАСС.

80-летний Бортко дал понять, что равнодушен к заявлениям СБУ.

«Меня это волнует как прошлогодний снег», — сказал он.

Режиссеру фильмов «Собачье сердце» и «Тарас Бульба» на Украине вменяют нарушение двух статей Уголовного кодекса страны. Досудебное расследование проводится при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора Украины.

Об обвинении сообщили в Telegram-канале СБУ. В заявлении украинского ведомства говорится, что Бортко неоднократно в публичных выступлениях «ставил под сомнение» государственность Украины.

Ранее сообщалось, что в Москве будут заочно судить экс-депутата Рады за нападение на посольство.

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