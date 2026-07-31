Обманувший Ларису Долину мошенник ушел на СВО

В Лефортовском суде Москвы прошло новое заседание по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости

Суд продолжил рассмотрение иска Долиной к обманувшим ее мошенникам о взыскании 176 миллионов рублей. Как выяснилось в ходе заседания, один из мошеннников, Дмитрий Леонтьев подписал контракт с Минобороны. Мужчина отправился в зону проведения специальной военной операции и исключен из числа ответчиков.

Исковые требования выделили в отдельное производство, производство по гражданскому делу в отношении Леонтьева приостановили, а рассмотрение иска к другим фигурантам — Артуру Каменецкому, Анжеле Цырюльниковой и Андрею Основе — продолжили в том же составе.

Представители Долиной не стали возражать против такого решения и сами заявили соответствующее ходатайство о выделении исковых требований к Леонтьеву в отдельное производство.

После этого рассмотрение иска отложили до 21 августа: не всех ответчиков смогли известить о процессе из-за их нахождения в местах лишения свободы.

Иск певицы поступил в Лефортовский суд 8 июня. Балашихинский городской суд от 28 ноября 2025 года признал за Долиной право на удовлетворение исковых требований о возмещении вреда в размере 176 миллионов 141 тысяча рублей. Областной суд установил, что мошенники похитили у певицы более 175 миллионов рублей и лишили ее права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб следствие оценило в 317 миллионов рублей с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку.

Ранее суд вынес решение по иску экс-солистки «Миража» к продюсеру группы.