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Лариса Долина подала в суд на обманувших ее мошенников

Долина подала в суд и требует взыскать 176 млн рублей с обманувших ее мошенников
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Лефортовский районный суд Москвы поступил иск певицы Ларисы Долиной к обманувшим ее мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По ее информации, ответчиками по иску о возмещении вреда, причиненного преступлением, выступают Анжела Цырульникова, и Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев.

Как следует из искового заявления, приговором Балашихинского городского суда Московской области от 28 ноября 2025 года за артисткой признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению вреда в размере 176 141 000 рублей.

О том, что стала жертвой мошенников, Долина рассказала летом 2024 года. По ее словам, аферисты убедили ее продать квартиру и передать им деньги. Позже суд установил, что Цырульникова, Каменецкий, Леонтьев и Основа вместе с другими неустановленными соучастниками похитили деньги певицы и лишили ее прав на недвижимость в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 млн рублей. Общий ущерб следствие оценило в 317 млн рублей.

В конце ноября 2025 года четверых фигурантов приговорили к срокам от четырех до семи лет колонии.

Следствие установило, что они работали в составе организованной группы и выманивали деньги у россиян по телефонным сценариям. Мошенники представлялись сотрудниками банков и силовых структур, убеждали жертв переводить средства на так называемые безопасные счета или передавать имущество якобы ради его защиты.

Ранее Долина рассказала, как обезопасила себя от мошенников.

 
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