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Культура

Суд вынес решение по иску экс-солистки «Миража» к продюсеру группы

Продюсер Литягин обжалует решение суда по иску Суханкиной о хитах «Миража»
Личный архив Андрея Литягина

Замоскворецкий районный суд Москвы года удовлетворил иск экс-солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной к продюсеру коллектива, композитору Андрею Литягину. Литягин заявил «Газете.Ru», что собирается обжаловать решение.

Суд ограничил Литягина в использовании голоса певицы и присудил компенсацию в размере 8 миллионов рублей. Суханкина назвала это решение «восстановлением справедливости». Сам Литягин отметил, что решение Замоскворецкого суда удивило коллектив, но не расстроило.

«Знаете, это напоминает недавнюю историю с квартирой Ларисы Долиной, когда суд, по сути, руководствовался ее статусом народной артистки и вынес решение, которое не выдерживает никакой критики. Здесь, мне кажется, та же история — личное отношение взяло верх над буквой закона», — выразил мнение продюсер.

Предлоги, под которыми судья не приняла свидетельские показания с его стороны и договор о передаче прав, подписанный лично Суханкиной, Литягин назвал надуманными. Он напомнил, что экспертиза, назначенная судом, подтвердила подлинность ее подписи.

Сейчас продюсер готовит апелляцию для обжалования решения в вышестоящих инстанциях, апелляция уже готовится. Он также подчеркнул, что группа «Мираж» выиграла в судах разной инстанции у организаторов концертов певицы уже более 32 миллионов рублей за незаконное исполнение песен.

«Пока госпожа Суханкина празднует «победу», напомним, что группа «Мираж» и лично я выиграли в судах разной инстанции у организаторов концертов «неприкосновенной» певицы уже более 32 миллионов рублей за незаконное исполнение песен», — подчеркнул он.

Литягин настаивает на том, что исполнительница не имеет права использовать песни «Миража» без соответствующей лицензии. Ранее продюсер неоднократно предлагал Суханкиной оформить разрешение на исполнение своих песен, однако, по его словам, менеджмент певицы эти предложения игнорирует.

«Мы в очередной раз убедились, что совершенно правильно запретили Маргарите Суханкиной исполнять песни «Миража». Она распускает слухи и пытается отжать то, что ей давно не принадлежит. Законы об авторских правах работают, и мы будем защищать их до конца. Про песни «Миража» заслуженная певица может забыть до конца своей жизни. Незаменимых нет. Правда на нашей стороне, и мы верим, что вышестоящие инстанции восстановят справедливость», — заключил продюсер.

Судебное противостояние между Андреем Литягиным и Маргаритой Суханкиной длится уже несколько лет. Стороны оспаривают права на исполнение и использование песен группы «Мираж», которые принесли коллективу популярность в конце 1980-х годов.

Ранее лидер «Миража» рассказал о переменах в коллективе.

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