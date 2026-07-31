Сябитова о последствиях детства в семье алкоголиков: «Я абсолютная мать-самка»

Сваха и телеведущая Роза Сябитова призналась, что она росла в семье алкоголиков и это помогло ей стать «матерью-самкой» для своих детей и внуков. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере фильма «За любовь».

Она пояснила, что ее родителей «сломала Москва», поэтому они начали заглушать свои проблемы с помощью алкогольных напитков. По ее словам, их история никак не сказалась на ней самой как на женщине, матери и бабушке. Сябитова отметила, что сама она является очень семейным человеком, который готов ради внуков на все.

«Я абсолютна семейная, я абсолютная мать-самка, я супербабушка. Я обожаю своих внуков. Я для внуков все сделаю», — поделилась она.

13 июля Роза Сябитова призналась, что верит в астрологию и нумерологию и старается всегда читать гороскопы перед поездкой на работу или отъездом в отпуск. Она заверила, что многие события в ее жизни предсказали звезды.

Ведущая добавила, что часто обращается к астрологам Василисе Володиной и Павлу Глобе. По ее словам, многие из их прогнозов «проигрались», то есть предсказанные звездами события сбылись.

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