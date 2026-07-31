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Культура

Netflix потерял жесткий диск с невышедшим фильмом с участием Николаса Кейджа

Netflix потерял мастер-копию фильма с Кейджем и получил иск на $105 млн
Thomas Peter/Reuters

Режиссер и продюсеры шпионского фильма «Стойкость» (Fortitude) подали иск против стримингового сервиса Netflix на сумму $105 млн, обвинив компанию в утрате мастер-копии невышедшей картины. Об этом сообщает CBS News.

Согласно материалам дела, один из продюсеров лично передал сотрудникам Netflix незашифрованную мастер-копию фильма на диске для показа потенциальному покупателю. При этом представители сервиса были проинструктированы удалить все файлы сразу после просмотра. Однако вскоре исполнительный директор Netflix сообщил, что из офиса были похищены диски, которые лежали на рабочих столах сотрудников.

Создатели фильма утверждают, что потеря мастер-копии поставила под угрозу будущее проекта. По их мнению, студии могут отказаться от приобретения прав на картину, опасаясь появления пиратской версии в открытом доступе. Истцы считают, что потеря эксклюзивности существенно снизила рыночную стоимость фильма.

Картина «Стойкость» создавалась более семи лет и обошлась в $45 млн. Фильм повествует о секретной операции союзников во времена Второй мировой войны под кодовым названием «Операция «Стойкость». Роли исполнили Николас Кейдж, Бен Кингсли, Рон Перлман и другие.

В мае Николас Кейдж рассказал, что режиссеры Кристофер Нолан, Вуди Аллен и Пол Томас Андерсон перестали приглашать его в свои проекты после того, как он отказался от ролей в их фильмах. По словам актера, Дэвид О. Рассел («Афера по-американски») стал единственным режиссером, который снова обратился к нему после отказа.

Ранее съемки фильма Николаса Кейджа сорвались из-за нацистской символики.

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