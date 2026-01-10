Размер шрифта
Съемки фильма Николаса Кейджа сорвались из-за нацистской символики

Власти лондонского боро запретили актеру Кейджу снимать фильм со свастиками на ратуше
A24

Съемки одного из эпизодов военного фильма Николаса Кейджа в ратуше лондонского боро Уолтем Форест сорвались из-за опасений по поводу нацистской символики. Об этом сообщает «Би-би-си».

Для съемок предстоящего фильма «Операция «Стойкость» здание должно было быть увешано флагами со свастикой. Фильм рассказывает об одноименной операции, предпринятой союзными войсками в 1944 году с целью ввести нацистскую Германию в заблуждение относительно характера и сроков проведения дня «Д» — штурма Нормандии.

Совет боро одобрил проект при условии, что съемочная группа проконсультируется с жителями близлежащих районов и позаботится о том, чтобы «флаги и символика нацистской эпохи не были выставлены на всеобщее обозрение». Однако производство было перенесено на более ранний срок, и на консультации времени не хватило.

Пресс-секретарь боро рассказал журналистам, что съемочная группа разослала письма местным жителям и сообщила, что нацистская символика будет хорошо видна во время съемок.

«Из-за этих значительных изменений, которые не соответствовали нашим согласованным условиям, и учитывая высокий уровень чувствительности к ультраправой символике, мы сочли, что нет другого выбора, кроме как отказать в разрешении», — рассказал представитель властей.

Разрешение на съемки так и не было выдано, при этом создатели фильма не предложили и не запросили никакой компенсации. Съемки решено было продолжить в Гринвиче.

В декабре в Петербурге вынесли приговор из-за картинки с волком-нацистом из «Маши и медведя».

Ранее суд арестовал художника за нацистский жест на приеме у британского посла.

