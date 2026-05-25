«Обиделись и не перезванивают!»: Кейдж назвал режиссеров, которые не простили ему отказ

Актер Николас Кейдж заявил, что режиссеры Кристофер Нолан, Вуди Аллен и Пол Томас Андерсон перестали приглашать его в свои проекты после того, как он отказался от ролей в их фильмах. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

Кейдж отметил, что Дэвид О. Рассел («Афера по-американски») — единственный режиссер, который снова обратился к нему после отказа.

«Большинство режиссеров, если получают отказ, обижаются и не перезванивают. Со мной такое случалось миллион раз. Так было с Кристофером Ноланом, так было с Вуди Алленом, так было с Полом Томасом Андерсоном. Они мне не перезванивали», — подчеркнул артист.

Нолан, отметил Кейдж, предлагал ему роль в психологическом триллере 2002 года «Бессонница». Актер не уточнил, какого персонажа ему предлагали сыграть. Что касается Пола Томаса Андерсона, Кейдж упомянул лишь «очень ранний фильм» кинематографиста.

«Он показал мне короткометражный фильм с Филипом Бейкером Холлом, и мы собирались что‑то сделать, но не сложилось», — отметил он.

