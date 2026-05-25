«Обиделись и не перезванивают!»: Кейдж назвал режиссеров, которые не простили ему отказ

Актер Николас Кейдж заявил, что Нолан перестал предлагать ему роли после отказа
Lionsgate

Актер Николас Кейдж заявил, что режиссеры Кристофер Нолан, Вуди Аллен и Пол Томас Андерсон перестали приглашать его в свои проекты после того, как он отказался от ролей в их фильмах. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

Кейдж отметил, что Дэвид О. Рассел («Афера по-американски») — единственный режиссер, который снова обратился к нему после отказа.

«Большинство режиссеров, если получают отказ, обижаются и не перезванивают. Со мной такое случалось миллион раз. Так было с Кристофером Ноланом, так было с Вуди Алленом, так было с Полом Томасом Андерсоном. Они мне не перезванивали», — подчеркнул артист.

Нолан, отметил Кейдж, предлагал ему роль в психологическом триллере 2002 года «Бессонница». Актер не уточнил, какого персонажа ему предлагали сыграть. Что касается Пола Томаса Андерсона, Кейдж упомянул лишь «очень ранний фильм» кинематографиста.

«Он показал мне короткометражный фильм с Филипом Бейкером Холлом, и мы собирались что‑то сделать, но не сложилось», — отметил он.

