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Культура

«Мираж» оценил вирусный ИИ-кавер песни «Седая ночь»

Солистка «Миража» Болдышева: ИИ-каверам не хватает живых эмоций
Пресс-служба группы «Мираж»

Группа «Мираж» в комментарии для «Газеты.Ru» оценила ставший вирусным ИИ-кавер на песню группы «Ласковый май» «Седая ночь».

По словам солистки коллектива Екатерины Болдышевой, ее не трогают ИИ-треки.

«Когда я слушаю песни, созданные с помощью ИИ, я ловлю себя на мысли, что даже если они неплохо и интересно звучат, они при этом не задевают во мне никаких нервных окончаний. Я думаю, причина в том, что творчеству ИИ не хватает самого главного — живых эмоций», — высказалась она.

В свою очередь, лидер коллектива Алексей Горбашов отметил, что сейчас нейросеть не умеет творить самостоятельно, не обладая ни собственной волей, ни фантазией.

«ИИ — это всего лишь инструмент, и он может лишь кому-то или чему-то подражать, применяя элементы созданной ранее музыки. А раз он не может творить, он сам по себе не может изобрести что-то новое, не может ничем удивить и сделать что-то выдающееся. Такие вещи, как вдохновение и талант живого человека, никакой ИИ и суперкомпьютер заменить не сможет», — заявил он.

Горбашов также назвал песни «Миража» главным феноменом группы. Поэтому, считает он, ИИ-песни не смогли бы принести коллективу популярности в 1987 году несмотря на то, что в первые годы солистки пели под чужие фонограммы.

«Никому эти «разоблачения» были бы не интересны, если песни не «зацепили» миллионы людей по всей стране. К счастью, не было в то время никакого ИИ с его синтетическими возможностями, и вся музыка, которую мы любим и слушаем на протяжении десятилетий, была придумана и исполнена живыми людьми», — заключил он.

Весной рэпер Тимати опубликовал сделанный с помощью нейросетей англоязычный кавер на «Седую ночь» Юры Шатунова. В ролике песню якобы исполняет Канье Уэст. До этого видео завирусилось в сети.

Ранее автор ИИ-кавера «Седой ночи» прокомментировал исполнение трека Биланом.

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