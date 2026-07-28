Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Оксана Самойлова раскрыла качества Джигана, которые ищет в будущем партнере

Блогерша Самойлова назвала рэпера Джигана примерным семьянином
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогерша Оксана Самойлова раскрыла качества своего бывшего мужа рэпера Джигана, которые ищет в своем будущем партнере. Об этом пишет Super со ссылкой на интервью Самойловой в шоу «Вопрос ребром».

Самойлова назвала экс-супруга примерным семьянином, который готов на все ради близких, может защитить свою избранницу и смешно шутит. По словам блогерши, он любит своих «по-своему, но абсолютно бесспорно, по-настоящему и искренне».

«Просто мне это перестало подходить в моменте, потому что я хочу, чтобы меня любили немножко по-другому, так как я это вижу, как требует моя душа, мое сердце и так далее. Если бы не вот эти факторы, мы бы были вместе вечно», — считает она.

1 апреля Самойлова развелась с рэпером Джиганом. В их браке родилось сын Давид и три дочери — Ариела, Лея и Майя. Адвокат Самойловой рассказал, что модель отдала экс-супругу половину совместно нажитого имущества.

Исполнителю достались трехэтажный дом в элитном поселке «Шато Соверен» площадью 1300 квадратов и участок размером 22 сотки. Отмечается, что рэпер должен компенсировать Самойловой часть стоимости коттеджа в прописанные в соглашении сроки

Ранее Самойлова рассказала об общении Джигана с детьми после развода.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!