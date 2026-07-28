Оксана Самойлова раскрыла качества Джигана, которые ищет в будущем партнере

Блогерша Оксана Самойлова раскрыла качества своего бывшего мужа рэпера Джигана, которые ищет в своем будущем партнере. Об этом пишет Super со ссылкой на интервью Самойловой в шоу «Вопрос ребром».

Самойлова назвала экс-супруга примерным семьянином, который готов на все ради близких, может защитить свою избранницу и смешно шутит. По словам блогерши, он любит своих «по-своему, но абсолютно бесспорно, по-настоящему и искренне».

«Просто мне это перестало подходить в моменте, потому что я хочу, чтобы меня любили немножко по-другому, так как я это вижу, как требует моя душа, мое сердце и так далее. Если бы не вот эти факторы, мы бы были вместе вечно», — считает она.

1 апреля Самойлова развелась с рэпером Джиганом. В их браке родилось сын Давид и три дочери — Ариела, Лея и Майя. Адвокат Самойловой рассказал, что модель отдала экс-супругу половину совместно нажитого имущества.

Исполнителю достались трехэтажный дом в элитном поселке «Шато Соверен» площадью 1300 квадратов и участок размером 22 сотки. Отмечается, что рэпер должен компенсировать Самойловой часть стоимости коттеджа в прописанные в соглашении сроки

Ранее Самойлова рассказала об общении Джигана с детьми после развода.