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Культура

Звезде «Постучись в мою дверь» может грозить тюрьма за связь с турецкой ОПГ

Актера Керема Бюрсина допросили по делу об отмывании денег
Global Look Press

Турецкого актера Керема Бюрсина допросили в рамках расследования деятельности турецкой ОПГ «Ahbap». Об этом сообщает Life со ссылкой на данные DiziMedia.

Исполнитель роли Серкана Болата в сериале «Постучись в твою дверь» был доставлен в полицию 29 июля вместе с несколькими известными артистами. Среди них Берна Лачин, Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдулла и Ирем Хэлваджиоглу.

Полицейские проверяют, мог ли Бюрсин быть участником группировки или сотрудничать с ней. Пока обвинения актеру не предъявлены. В случае доказательства причастности подозреваемым по делу могут грозить тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения.

В марте другая звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках. О своем аресте артистка узнала из СМИ. Вернувшись в Турцию, она начала сотрудничать с правоохранительными органами и сдала анализы.

Ранее сообщалось, что Керем Бюрсин снимется в российском кино.

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