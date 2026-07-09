Турецкий секс‑символ Керем Бюрсин снимется в российском кино

Актер «Постучись в мою дверь» Бюрсин готовится к съемкам в российском фильме

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин примет участие в съемках российского фильма «Любовь вне расписания». Об этом сообщает издание «СтарХит».

Съемки картины пройдут осенью 2026 года в Стамбуле. Премьера ленты запланирована на февраль 2027 года.

Керем Бюрсин стал известен после того, как снялся в сериале «Постучись в мою дверь». Главную женскую роль в проекте сыграла актриса Ханде Эрчел. Во время съемок сериала между артистами завязался роман. Они встречались несколько лет, однако расстались в 2022 году. Об этом рассказали представители Бюрсина.

«Постучись в мою дверь» вышел в 2020 году и рассказывает об отношениях Серкана Болата (Керем Бюрсин) и Эды Йылдыз, которую сыграла Эрчел.

В 2025 году в прокат вышел турецкий ремейк российского фильма «Холоп» — «Холоп: Великолепный век». В главной роли снялся Керем Бюрсин. Картина рассказывает о перевоспитании избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Что же известно о фильме и каким он получился — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что нигерийский «Серкан Болат» выманил у краснодарки миллионы рублей на свою безопасность.