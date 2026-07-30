Медведев назвал необходимого российскому кино героя

Медведев заявил, что об успешных семейных людях нужно снимать больше фильмов

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал героя, необходимого российскому кино. Высказавшегося на молодежном форуме «Гвардейск» в Тверской области политика цитирует РИА Новости.

По словам Медведева, нужно снимать больше фильмов об успешных семейных людях.

«Образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом, так сказать, творческом жанре при создании любого контента», — заявил он.

Также Медведев призвал не затягивать с созданием фильмов о специальной военной операции России на Украине. Он сослался на известного режиссера, который считал, что для создания таких картин должно пройти около десяти лет.

«Я думаю, это не так сейчас. Время очень сильно спрессовалось», — подчеркнул председатель «ЕР».

Ранее Медведев заявил, что Россия находится в точке завершения СВО.