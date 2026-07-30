Медведев призвал не затягивать с созданием фильмов про СВО

Медведев считает, что время для создания фильмов про СВО уже пришло

Откладывать создание фильмов о специальной военной операции на десятилетие не стоит — среди уже выпущенных документальных и художественных картин встречаются талантливые работы. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск», чьи слова приводит ТАСС.

«Вот я кое-что смотрел из того, что сделано по СВО. Знаете, есть талантливые вещи», — сказал политик, добавив, что подобных лент все еще недостаточно.

По словам Медведева, один известный российский режиссер считал, что для создания таких фильмов должно пройти около десяти лет.

«Я думаю, это не так сейчас. Время очень сильно спрессовалось», — подчеркнул председатель «ЕР».

Как подчеркнул Медведев, современные фильмы о СВО зачастую выглядят правдоподобнее, чем современные картины о Великой Отечественной войне, поскольку их авторы либо непосредственно участвуют в событиях, либо хорошо знают их обстоятельства. Такие фильмы, по его мнению, стоит смотреть.

Ранее Медведев рассказал, как сохранить Россию.