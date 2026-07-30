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Культура

Книгу вернули в библиотеку спустя 150 лет

В Австралии в библиотеку вернули книгу «Древности Афин» с опозданием на 150 лет
Shutterstock

Австралийской публичной библиотеке вернули книгу с опозданием примерно на 150 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на менеджера библиотеки Мишель Хадсон.

Книга «Древности Афин», изданная в 1858 году, была возвращена в библиотеку приморского города Киама на прошлой неделе человеком, который нашел ее во время недавних ремонтных работ. Издание обнаружили в коробке из-под чая, замурованной в камине.

«Нам никогда не возвращали что-то настолько старое. Я слежу за многими библиотеками в социальных сетях, и не редкость — обнаружение книг, с возвратом которых опоздали на 30 или 40 лет и которые находят при уборке», — рассказала она.

Штраф за несвоевременный возврат мог бы составить около $19,5 тысяч, если бы удалось привлечь должника к ответственности — библиотека работала с 1872 года, и в 1870-х штраф за просрочку составлял три пенса в неделю.

По словам Хадсон, книга немного пострадала от воды. «Древности Афин» были взяты из первоначальной коллекции библиотеки, насчитывавшей около тысячи книг, и промаркированы номером «506».

Возвращенная книга будет выставлена в музее библиотеки.

«Мы не собираемся допустить, чтобы она снова исчезла. Не хотим ждать возвращения этой книги еще 150 лет», — пошутила менеджер.

Ранее в США книгу вернули в библиотеку спустя 46 лет, сопроводив запиской с извинениями.

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