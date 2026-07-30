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Культура

В Мехико вернут демонтированные бюсты Че Гевары и Фиделя Кастро

Мэр Мехико пообещала восстановить снесенные памятники Че Геваре и Фиделю Кастро
AP

Власти Мехико начали процедуру возвращения демонтированных в 2022 году памятников Эрнесто Че Геваре и Фиделю Кастро и намерены установить их в общественных пространствах. Заявление об этом сделала мэр мексиканской столицы Клара Бругада, передает агентство Prensa Latina.

По словам Бругады, бюсты кубинских революционеров, которые были установлены в знак признательности за медицинскую помощь, оказанную Мексике после землетрясения 1985 года, вскоре могут вернуться на свое законное место. Она подчеркнула, что лично выступила с инициативой восстановления монументов, изъятие которых «глубоко ранило жителей».

«Мы не можем допустить, чтобы историческая память и дружба между народами были стерты под влиянием идеологических предрассудков», — заявила Бругада.

Она уточнила, что городские власти уже начали юридическую процедуру, и в ближайшее время начнутся общественные консультации с жителями, чтобы окончательно определить новое место для монументов, соответствующее их историческому и культурному значению.

Около недели назад местные жители и общественные организации провели акцию протеста у здания правительства Мехико, требуя возвращения бюстов. Участники акции несли плакаты с надписями «Че и Фидель — это достоинство» и «Верните наших героев».

На следующий день состоялся культурный форум, посвященный наследию кубинских революционеров, где выступали историки и общественные деятели. Они напомнили, что памятники были установлены в благодарность за отправку кубинских врачей в Мехико после разрушительного землетрясения 1985 года, унесшего тысячи жизней.

В 2022 году монументы демонтировали по решению предыдущей администрации города, что вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны левых движений и академических кругов.

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