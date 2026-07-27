В Германии объявили награду за сведения о краже статуи Пушкина

Die Zeit: в Германии предложили €1000 за информацию о краже статуи Пушкина

Власти немецкого города Хемер предложили вознаграждение в размере €1000 за информацию о краже бронзовой статуи Александра Пушкина. Об этом сообщает Die Zeit.

По данным издания, полиция продолжает поиски свидетелей и призывает всех, кто видел подозрительных лиц или транспортные средства, обращаться в правоохранительные органы.

Уточняется, что конкретных зацепок о местонахождении статуи или личностях преступников пока нет.

Памятник русскому поэту исчез в конце июня. На месте преступления остались лишь постамент. В посольстве России в ФРГ назвали произошедшее возмутительным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала кражу с распространением человеконенавистнической идеологии в Европе. По ее словам, «культура отмены» порождает бескультурье и питает человеконенавистничество. Дипломат также отметила, что инцидент вписывается в масштабную кампанию по уничтожению памятников и культурного наследия.

Памятник Пушкину был подарен Хемеру российским городом-побратимом Щелково и установлен 24 сентября 1994 года. Бронзовая фигура высотой около 1,8 метра, созданная скульптором Григорием Потоцким, символизировала дружбу между народами России и Германии.

Ранее в Харьковской области снесли памятник Пушкину.