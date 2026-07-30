Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Культура

Экс-звезда «Дома-2» о Лос‑Анджелесе: «Здесь никто никому не нужен»

Шоумен Рустам Солнцев заявил, что в США трудно строить карьеру в одиночку
solncevrusya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев (признан в РФ иноагентом) (Калганов) заявил в интервью YouTube-проекту Sheinkin40, что шоу-бизнес в США гораздо сложнее, чем принято думать.

По словам Солнцева, Лос-Анджелес вовсе не город возможностей для одиночек. Приезжему в этом городе непросто найти партнера: трудности возникают и в построении карьеры, и в личной жизни.

«Это, очевидно, мое самое большое открытие Лос-Анджелеса. Здесь никто никому не нужен. В Лос-Анджелес нужно приезжать с кем-то, если ты хочешь покорять Америку. Одному тяжело», — признался шоумен.

Блогер Рустам Солнцев известен участием в телешоу «Дом-2» и других телепроектах, а также многочисленными скандалами. 6 июня Минюст внес его в список иностранных агентов. Как считают в ведомстве, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

В начале июля российская блогерша Нелли Андерсон, известная под ником Nellifornication, рассказала, что в 2026 году для базового уровня жизни в одном из самых дорогих городов Америки понадобится ежемесячно от $5,1 тыс. до $5,5 тыс., что составляет примерно 393–424 тыс. рублей.

Блогерша также сравнила текущие цифры с показателями семилетней давности. Она заявила, что раньше жить в Лос‑Анджелесе было дешевле: еще в 2019 году на проживание хватало порядка $3,5 тыс. в месяц.

Ранее сообщалось, что зрителя после просмотра «Одиссеи» пришлось выводить из кинозала под конвоем.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!