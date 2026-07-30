Экс-звезда «Дома-2» о Лос‑Анджелесе: «Здесь никто никому не нужен»

Шоумен Рустам Солнцев заявил, что в США трудно строить карьеру в одиночку

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев (признан в РФ иноагентом) (Калганов) заявил в интервью YouTube-проекту Sheinkin40, что шоу-бизнес в США гораздо сложнее, чем принято думать.

По словам Солнцева, Лос-Анджелес вовсе не город возможностей для одиночек. Приезжему в этом городе непросто найти партнера: трудности возникают и в построении карьеры, и в личной жизни.

«Это, очевидно, мое самое большое открытие Лос-Анджелеса. Здесь никто никому не нужен. В Лос-Анджелес нужно приезжать с кем-то, если ты хочешь покорять Америку. Одному тяжело», — признался шоумен.

Блогер Рустам Солнцев известен участием в телешоу «Дом-2» и других телепроектах, а также многочисленными скандалами. 6 июня Минюст внес его в список иностранных агентов. Как считают в ведомстве, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

В начале июля российская блогерша Нелли Андерсон, известная под ником Nellifornication, рассказала, что в 2026 году для базового уровня жизни в одном из самых дорогих городов Америки понадобится ежемесячно от $5,1 тыс. до $5,5 тыс., что составляет примерно 393–424 тыс. рублей.

Блогерша также сравнила текущие цифры с показателями семилетней давности. Она заявила, что раньше жить в Лос‑Анджелесе было дешевле: еще в 2019 году на проживание хватало порядка $3,5 тыс. в месяц.

Ранее сообщалось, что зрителя после просмотра «Одиссеи» пришлось выводить из кинозала под конвоем.