Российская блогерша раскрыла бюджет выживания в Лос‑Анджелесе

Блогерша Андерсон заявила, что для жизни в Лос‑Анджелесе нужно минимум $5 тыс.

Российская блогерша Нелли Андерсон, известная под ником Nellifornication, поделилась расчетами минимальной стоимости жизни в Лос‑Анджелесе. Об этом она заявила на своем YouTube-канале.

По словам Андерсон, в 2026 году для базового уровня жизни в одном из самых дорогих городов Америки понадобится ежемесячно от $5,1 тыс. до $5,5 тыс., что составляет примерно 393–424 тыс. рублей.

Блогерша также сравнила текущие цифры с показателями семилетней давности. Она заявила, что раньше жить в Лос‑Анджелесе было дешевле: еще в 2019 году на проживание хватало порядка $3,5 тыс. в месяц.

Нелли Андерсон приобрела известность в сети благодаря каналу Nellifornication, в котором рассказывает про быт, адаптацию и реальные траты в Америке. Среди прочего она рассказывала, что у большинства эмигрировавших в США людей диагностирована непереносимость местного молока.

В августе 2025 года комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) заявлял, что в США не стоит переезжать из-за высокой стоимости жизни. По его словам, в месяц на жилье, продукты и медицинскую страховку уходит большая сумма денег. При всем подобную жизнь нельзя назвать роскошной.

Ранее сообщалось, что россиянам подсчитали минимальную стоимость охраны квартиры в Москве.